Novos comandantes de Hamas operam em segredo

- Liderança coletiva -

Apesar dos golpes recebidos, o movimento não foi aniquilado como Israel gostaria.

Segundo Yaser Abu Heen, fundador da agência de notícias Safa, de Gaza, a perda de tantos líderes atingiu duramente o Hamas, "mas apenas temporariamente".

"Esses golpes não representam uma crise existencial; o Hamas tem sua própria maneira de administrar as instituições", diz. "Israel não será capaz de erradicá-lo".

Sob condição de anonimato, um membro do braço político do Hamas descreve como o executivo do movimento opera, como vota em suas decisões e como as implementa. Seus integrantes políticos são nomeados pelo Conselho Shura, o equivalente a um Parlamento, disse.

"Não saberemos os nomes dos novos líderes. Há uma estratégia para manter suas identidades em segredo e preservar um senso de poder coletivo", diz Leila Seurat, do Centro Árabe de Pesquisa e Estudos Políticos, em Paris.