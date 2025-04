Preços do atacado caíram acentuadamente nos EUA em março

A inflação no atacado nos Estados Unidos caiu drasticamente no mês passado, antes das novas tarifas de Donald Trump entrarem em vigor, impulsionada por uma queda de 11,1% nos preços da gasolina, segundo dados oficiais divulgados nesta sexta-feira (11).

O índice de preços ao produtor (PPI) caiu 0,4% em março, em comparação com um aumento de 0,1% no mês anterior, informou o Departamento do Trabalho em um comunicado.

Esses números são significativamente menores do que o consenso do mercado, que esperava um aumento de 0,1%, de acordo com o Briefing.com.