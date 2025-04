República Dominicana tenta agilizar entrega de corpos após desabamento de boate

A República Dominicana tenta agilizar, nesta sexta-feira (11), as autópsias e a liberação dos corpos das mais de 200 vítimas do desabamento da boate em Santo Domingo, enquanto familiares desesperados se reúnem do lado de fora do necrotério.

Pelo menos 221 pessoas morreram depois que o teto da boate Jet Set desabou na madrugada de terça-feira, 8 de abril, durante uma apresentação do popular cantor Rubby Pérez, uma das vozes mais icônicas do merengue dominicano.

Pérez morreu no acidente e foi velado na quinta-feira no Teatro Nacional.