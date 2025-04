Suposto assassino de diretor de empresa de seguros nos EUA contesta pedido de pena de morte

Os advogados do homem acusado de matar a tiros o diretor de uma empresa de seguros de saúde nos Estados Unidos contestaram a solicitação da pena de morte feita pela administração Trump, segundo documentos judiciais apresentados nesta sexta-feira (11).

A procuradora-geral dos Estados Unidos, Pam Bondi, pediu no início do mês aos promotores federais que requisitassem a pena de morte para Luigi Mangione, acusado do assassinato em Nova York de Brian Thompson, diretor executivo da UnitedHealthcare.

No entanto, os advogados do jovem de 26 anos apresentaram uma petição a um tribunal de Manhattan pedindo "intervenção judicial porque a procuradora-geral declarou explicitamente que ordenou a pena de morte para 'cumprir a agenda do presidente [Donald] Trump'".