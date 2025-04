Trump realiza check-up médico

Donald Trump, que aos 78 anos é o presidente mais velho já eleito nos Estados Unidos, realiza nesta sexta-feira (11) seu primeiro check-up médico anual desde que voltou ao poder.

O republicano afirma estar saudável desde que começou seu segundo mandato na Casa Branca em janeiro e frequentemente debocha de seu antecessor democrata de 82 anos, Joe Biden, a quem considera senil e mentalmente incapaz para o cargo.

A previsão é de que o magnata chegue ao hospital militar Walter Reed, no subúrbio de Washington, às 11h locais (12h no horário de Brasília) e passe cerca de cinco horas no local.