Trump substitui retrato de Obama pelo seu

Donald Trump levou nesta sexta-feira (11) sua rivalidade com Barack Obama para as paredes da Casa Branca, ao substituir um retrato do ex-presidente por um quadro que mostra o republicano com o punho erguido após sobreviver a um atentado em julho passado.

Trump transferiu o retrato de Obama para o outro lado do corredor da entrada principal do imóvel.

"Uma nova obra de arte na Casa Branca", anunciou a Presidência americana no X, onde compartilhou um vídeo que mostra a nova tela, instalada perto da escadaria principal.