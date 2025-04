Violência deixa futebol chileno de luto após mortes de dois torcedores

A violência tomou conta do futebol chileno após a morte de dois torcedores do Colo Colo em uma confusão antes de uma partida da Copa Libertadores na quinta-feira, um fenômeno que não foi erradicado dos campos de futebol do país, apesar dos esforços oficiais.

Faltava pouco mais de uma hora para o início da partida entre Colo Colo e Fortaleza, pelo Grupo E do torneio continental, quando a tragédia ocorreu. Cerca de 150 pessoas criaram um tumulto ao tentar forçar a entrada no estádio Monumental de Santiago.

Dois torcedores morreram após serem esmagados por uma cerca de segurança. Uma investigação está em andamento para verificar se um carro de polícia se envolveu no incidente fatal, uma tragédia que repercutiu nas mais altas esferas do futebol mundial.