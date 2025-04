Vítimas do acidente de helicóptero em Nova York comemoravam um aniversário

Um parente está a caminho dos Estados Unidos para recuperar os corpos e as autoridades tentam agilizar sua entrega para a repatriação à Espanha, acrescentou Fulop no X.

Investigadores do Conselho Nacional de Segurança nos Transportes (NTSB, na sigla em inglês) estavam no local nesta sexta-feira, mas um relatório conclusivo sobre o incidente é esperado apenas dentro de alguns meses.

- "Trágico e de partir o coração" -

A Siemens confirmou à AFP que uma das vítimas era Agustín Escobar, CEO de uma unidade da multinacional alemã. Sua esposa, Merce Camprubi, também estaria entre os mortos.

Os corpos das seis vítimas, incluindo as três crianças, foram retirados da água, disse o prefeito de Nova York, Eric Adams, a repórteres na quinta-feira. Ele também descreveu o ocorrido como um "acidente trágico e de partir o coração".

A operadora da aeronave, que as autoridades disseram ser a New York Helicopter, ainda não comentou nem confirmou a identidade do piloto.