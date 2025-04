VTubers, divas digitais japonesas tentam conquistar o Ocidente

- Crescimento exponencial -

Calliope prefere as roupas pretas de estilo gótico, que contrastam com seu cabelo rosa.

Adotar um 'alter ego' significa que "as pessoas começam a te ver e a gostar de você pelo que você realmente é", para além da idade ou do físico, o que permite que os talentos dos VTubers - sejam músicos, jogadores ou narradores - se expressem plenamente, indica.

No Hollywood Palladium, a multidão agita varinhas luminosas rosas para animar Calliope, que faz seu show no exterior, organizada pela Hololive, uma marca gerida pela agência de VTubers, Cover Corp.

A empresa, que está na bolsa de valores, domina o mercado global de VTubing, representando mais de 80 ídolos virtuais, dos quais quase a metade se expressam principalmente em inglês, como Calliope.

No YouTube, os personagens da Hololive acumulam no total 80 milhões de inscritos. Mas o domínio japonês pode enfrentar uma concorrência feroz por parte da Coreia do Sul, alerta Motoaki Tanigo, diretor-geral da Cover Corp.