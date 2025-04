Alcaraz vence Davidovich e vai enfrentar Musetti na final de Monte Carlo

No entanto, o sempre combativo Davidovich teve dificuldades para permanecer na partida e levou a disputa para o tie-break, onde Alcaraz usou sua experiência para vencer facilmente por 7 a 2.

Davidovich acusou o golpe e passou por um momento muito difícil: depois de perder o primeiro game com seu saque, ele salvou seis bolas que significariam uma vantagem quase intransponível de 3 a 0.

O malaguenho salvou a quebra, mas não conseguiu quebrar o sólido saque de Alcaraz, embora tenha precisado de seis bolas para fechar a partida.

Uma das áreas em que Alcaraz precisará melhorar se quiser ter uma chance no domingo é aproveitar ao máximo seus break points, já que ele converteu apenas três de seus 19 contra Davidovich.

"Acho que joguei um bom tênis desde o primeiro ponto", explicou o murciano.

"Tentei aproveitar as oportunidades que ele me deu na partida. Ele salvou muitos break points e match points, mas estou muito feliz comigo mesmo. O mais importante é que estou me sentindo bem fisicamente", concluiu Alcaraz.