Barcelona vence Leganés (1-0) e fica mais perto do título de LaLiga

O líder Barcelona venceu o Leganés (19º) por 1 a 0 em Butarque neste sábado (12), pela 31ª rodada de LaLiga, e ficou mais perto do título, antes do Real Madrid enfrentar o Alavés (17º) no domingo.

Um gol contra de Jorge Sáenz no início do segundo tempo (48') deu a vitória ao time catalão, que tem agora 70 pontos, sete a mais que o clube 'merengue' e dez a mais que o Atlético de Madrid, que joga na segunda-feira contra o lanterna Valladolid.

No primeiro tempo, o Barça sofreu a ponto de o Leganés ter três chances claras de abrir o placar. A primeira foi de Adriá Altimira (13') com um chute à queima-roupa após uma assistência de Dani Raba que foi travado pelo goleiro polonês Wojciech Szczesny.