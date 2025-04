Bukele viaja aos EUA para consolidar aliança com Trump

Essa colaboração, no entanto, não livrou El Salvador da tarifa global de 10% imposta pelo presidente republicano na semana passada.

"Sem dúvida", essa tarifa pode causar uma "queda nas exportações" do país centro-americano, alerta o economista César Villalona.

Os Estados Unidos são o principal destino das exportações salvadorenhas. Dos quase US$ 6,5 bilhões (R$ 40,2 bilhões, na cotação da época) em produtos que saíram do país em 2024, US$ 2,13 bilhões (R$ 13,1 bilhões) foram para os Estados Unidos, principalmente roupas, capacitores elétricos, açúcar e café, de acordo com o Banco Central de El Salvador.

O déficit comercial do país centro-americano com a maior economia do mundo foi de US$ 2,28 bilhões (R$ 14,1 bilhões), um quarto do total de El Salvador. Os Estados Unidos exportaram principalmente petróleo e gasolina, minerais, medicamentos e veículos.

"O comércio precisa decolar, ser fluido, não ser afetado", disse Villalona à AFP.

Por isso, Jorge Arriaza, presidente da Associação Industrial Salvadorenha, espera que a visita de Bukele à Casa Branca traga "um pouco mais de clareza" sobre o que acontecerá com as tarifas para o país.