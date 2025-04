City vira e goleia Crystal Palace (5-2); Aston Villa vence rebaixado Southampton

A má notícia para o City foi a nova contusão de Ederson. O goleiro brasileiro lesionou o músculo adutor e teve que ser substituído aos 69 minutos de jogo pelo alemão Stefan Ortega.

- Asensio perde dois pênaltis -

Com esta vitória, o City soma 55 pontos, dois a mais que Chelsea e Newcastle, que lutam pelo quarto lugar e vão enfrentar, respectivamente, Ispwich Town e Manchester United nesta rodada, ambos no domingo.

Com seis rodadas restantes, o City pode até brigar por um lugar no pódio, já que está apenas dois pontos atrás do Nottingham Forest (3º), que perdeu por 1 a 0 para o Everton neste sábado.

Também neste sábado, o Aston Villa, quinto colocado com um ponto atrás do City, venceu por 3 a 0 o já rebaixado Southampton, com gols na reta final de Ollie Watkins (73'), Donyell Malen (79') e John McGinn (90'+4), sendo que todos os três haviam começado o jogo no banco de reservas.

Em ótima fase desde que chegou ao Villa no início de fevereiro, o espanhol Marco Asensio perdeu dois pênaltis durante a partida.