EUA e Irã iniciam negociações sobre o programa nuclear em Omã

Os Estados Unidos e o Irã iniciaram conversas de alto nível neste sábado (12) sobre o programa nuclear de Teerã, sob a ameaça de uma operação militar americana se um acordo não for alcançado.

Os dois lados iniciaram negociações "indiretas" ? por meio de um intermediário ? na capital de Omã, Mascate, informou o Ministério das Relações Exteriores iraniano. Os Estados Unidos insistiram anteriormente que essas seriam "negociações diretas".

Esses são os primeiros contatos desse tipo entre os dois países desde 2018, quando o primeiro governo de Donald Trump retirou os Estados Unidos do acordo de 2015 entre o Irã e as principais potências para limitar seu programa nuclear em troca do levantamento de sanções econômicas.