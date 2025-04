EUA isenta produtos de alta tecnologia de tarifas

"Essas tarifas dos EUA causarão sérios danos aos países em desenvolvimento, especialmente aos menos desenvolvidos, e podem até mesmo desencadear uma crise humanitária", disse o ministro do comércio chinês, Wang Wentao, em uma conversa telefônica na sexta-feira com a diretora-geral da OMC, Ngozi Okonjo-Iweala, divulgada em um comunicado neste sábado.

Washington "continua a introduzir medidas tarifárias, criando enorme incerteza e instabilidade no mundo, causando caos tanto internacionalmente quanto dentro dos Estados Unidos", insistiu ele.

De acordo com dados da potência asiática, os Estados Unidos absorvem 16,4% do total das exportações chinesas, no âmbito de um intercâmbio de cerca de 500 bilhões de dólares (2,9 trilhões de reais) amplamente favorável à China.

