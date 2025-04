Oscar Piastri (McLaren) conquista pole position do GP do Bahrein de F1

O piloto australiano Oscar Piastri (McLaren) conquistou neste sábado (12) a pole position do Grande Prêmio do Bahrein, enquanto seu companheiro de equipe, o britânico Lando Norris, líder do Mundial, teve que se contentar com o sexto melhor tempo.

Piastri largará no domingo ao lado do também britânico George Russell (Mercedes) na primeira fila. Atrás deles, o monegasco Charles Leclerc (Ferrari) e o prodígio italiano da Mercedes, Kimi Antonelli, conseguiram fazer o terceiro e o quarto melhores tempos, respectivamente.

