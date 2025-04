Peregrinos na Itália vão em massa a túmulo do primeiro santo millenial

O jovem será canonizado em 27 de abril no Vaticano.

Os peregrinos se amontoam para rezar ante seu corpo, exposto desde 2022, no Santuário da Expoliação.

Emocionados, alguns se ajoelham, tocam no túmulo de vidro ou deixam uma intenção de oração em uma urna.

O adolescente, de rosto redondo e cabelo preto, está vestido com jeans, tênis e uma jaqueta esportiva, com um rosário entre as mãos. Os fiéis se surpreendem com o estado do corpo, que foi tratado com técnicas de embalsamento.

Monica Katreeb, que veio com um grupo de jovens americanos, se emociona ante o estilo de Carlo, que contrasta com as imagens dos mártires da Idade Média.

"É difícil se identificar com os santos antigos, especialmente para os adolescentes e as crianças. Ver alguém se parece com você e que usa a mesma roupa que você é maravilhoso", comenta a adolescente californiana, que irá à canonização em Roma.