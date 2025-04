Peru fecha mais de 90 portos devido às fortes ondas no Pacífico

O Peru fechou 91 de seus 121 portos neste sábado (12) após declarar alerta devido a ondas anormais em seu litoral, informou a Marinha.

As ondas intensas que atingem a costa peruana continuarão até a próxima quarta-feira, alertaram as autoridades navais após detectarem distúrbios desde sexta-feira.

O fenômeno, segundo especificaram as autoridades, tem origem na costa do Chile e afeta principalmente as áreas voltadas para o sul do litoral peruano.