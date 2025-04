República Dominicana homenageia os 222 mortos no desabamento de boate

Até a tarde desta sexta-feira, o necrotério havia realizado 191 autópsias e esperava concluir a identificação de todos os mortos na madrugada deste sábado.

Entre as vítimas estão dois ex-jogadores de beisebol e uma governadora dominicana, cujos velórios já foram realizados. Rubby Pérez foi sepultado na quinta-feira, após uma capela funerária ser montada no Teatro Nacional em Santo Domingo, com a presença de centenas de pessoas que cantaram as músicas do artista dominicano, como "Volveré".

O governo anunciou uma comissão de especialistas nacionais e estrangeiros para investigar as causas da tragédia.

"Espero que as autoridades respondam porque esta foi uma catástrofe enorme", diz Emma Barba, de 23 anos, enquanto coloca um cartaz no altar.

"Flores pintadas para cada anjo acima. Que seu descanso seja eterno. Daqui, nos lembraremos deles e ecoaremos esta grande injustiça que precisa ser explicada", diz a mensagem da jovem.

O presidente dominicano, Luis Abinader, prometeu buscar "respostas sobre o que aconteceu, por que aconteceu, como aconteceu".