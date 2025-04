"Tenho mais um ano de contrato" com Real Madrid, reafirma Ancelotti

Após as críticas pela derrota por 3 a 0 sofrida na terça-feira, no jogo de ida das quartas de final da Liga dos Campeões contra o Arsenal, o técnico do Real Madrid, Carlo Ancelotti, reafirmou neste sábado (12) que tem um último ano de contrato para acabar com qualquer especulação sobre sua possível saída.

"Essa é uma pergunta que não preciso responder porque o contrato é bem claro. Tenho mais um ano e conversaremos sobre o futuro no final da temporada", respondeu o treinador italiano quando questionado sobre sua continuidade em entrevista coletiva antes da partida contra o Alavés.

"O clube sempre me apoia e me ajuda, principalmente nos momentos difíceis", completou o técnico mais vitorioso da história da Liga dos Campeões, com cinco títulos, que chegou a ser cortejado pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF) para ser o novo técnico da Seleção.