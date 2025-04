Alcaraz vence Musetti e conquista Masters 1000 de Monte Carlo pela 1ª vez

Vencedor do ATP 500 de Roterdã em quadra dura em fevereiro passado, Alcaraz é, junto com Félix Auger-Aliassime (nº 19), o único jogador do circuito a ter levantado mais de um troféu em 2025, embora as vitórias do canadense tenham sido em torneios mais modestos, o ATP 250 de Adelaide e o ATP de Montpellier.

O título de Monte Carlo é o seu 18º desde o início da carreira. O espanhol disputou sua primeira final de Masters 1000 desde sua vitória em Indian Wells em março de 2024 e agora lidera por 4 a 1 no confronto direto contra Musetti, de 23 anos, que fez sua primeira aparição na final de um torneio deste calibre.

Apesar da derrota, o italiano tem a garantia de subir para a 11ª posição no ranking da ATP na próxima atualização. Bronze nas Olimpíadas de Paris de 2024, onde Alcaraz ganhou a prata, Musetti nunca havia ficado acima da 15ª posição.

