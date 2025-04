Alex Balde sofre lesão na coxa e vai desfalcar Barça contra Dortmund na Champions

O jogador ficará de fora do jogo de volta das quartas de final da Liga dos Campeões contra o Borussia Dortmund, após vencer a partida de ida por 4 a 0 em Montjuic, e sua participação na final da Copa do Rei contra o Real Madrid, no dia 26 de abril em Sevilha, está em risco.

O espanhol teve que ser substituído na vitória do Barça sobre o Leganés. Com 70 pontos, o clube catalão tem uma vantagem de quatro pontos na LaLiga sobre o vice-líder Real Madrid.

O lateral sentiu uma fisgada em uma jogada defensiva perto do fim do primeiro tempo, quando interceptou um avanço do time adversário. Nesse momento ele pediu para ser substituído e Gerard Martín entrou em seu lugar.

Balde, que desempenha um papel fundamental na equipe de Flick, jogou 42 partidas nesta temporada, sendo titular em 37 delas.

© Agence France-Presse