Ao menos 56 mortos em dois dias de ataques a uma cidade de Darfur

Ao menos 56 civis morreram em dois dias em ataques atribuídos a paramilitares na cidade de Um Kadadah, em Darfur, cujo controle recuperaram na quinta-feira, informou um comitê de resistência local neste domingo (13).

"Depois de tomar o controle da cidade de Um Kadadah, as milícias executaram 56 pessoas", denunciou o grupo pró-democracia que coordena a ajuda humanitária local.

Os paramilitares das Forças de Apoio Rápido (FAR), em guerra com o exército, anunciaram na quinta-feira que recuperaram o controle da localidade cerca de 180 quilômetros a sudoeste da cidade de El-Facher, capital do estado de Darfur do Norte, no oeste do Sudão.