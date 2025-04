Bangladesh reintroduz proibição de viajar para Israel

Nilima Afroze, secretária-adjunta do Ministério do Interior, disse à agência de notícias Bangladesh Sangbad Sangstha (BSS) neste domingo que as autoridades "emitiram uma diretiva na semana passada" para restaurar a designação.

"O diretor-geral do Departamento de Imigração e Passaportes foi solicitado a tomar as medidas necessárias para implementar essa mudança", informou o jornal local The Daily Star, citando Afroze.

Em 2021, as palavras "exceto Israel" foram removidas dos passaportes, embora o então governo de Hasina tenha esclarecido que a posição do país em relação a Israel não havia mudado.

O apoio de Bangladesh a um Estado palestino independente ficou evidente no sábado, quando cerca de 100.000 pessoas se reuniram em Daca em solidariedade a Gaza.

A guerra em Gaza eclodiu depois que o Hamas atacou Israel em outubro de 2023, deixando 1.218 mortos, a maioria civis, de acordo com uma contagem da AFP baseada em dados oficiais israelenses.

Um frágil cessar-fogo entre as partes em conflito entrou em colapso no mês passado, e o Ministério da Saúde em Gaza, governada pelo Hamas, disse neste domingo que pelo menos 1.574 palestinos morreram desde então, elevando o número total de mortos desde o início da guerra para 50.944.