China pede aos EUA que 'eliminem completamente' as tarifas recíprocas

A China pediu aos Estados Unidos, neste domingo (13), que "eliminem completamente" suas tarifas recíprocas, depois que Washington anunciou uma isenção para celulares, computadores e outros produtos eletrônicos.

As duas maiores economias do mundo estão envolvidas em uma guerra tarifária desde que o presidente americano, Donald Trump, anunciou tarifas globais abrangentes neste mês, com os produtos chineses chegando a 145% e tarifas de retaliação chinesas fixadas em 125%.

"Instamos os Estados Unidos (...) a tomarem medidas importantes para corrigir seus erros, eliminar completamente a prática errônea de tarifas recíprocas e voltar ao caminho certo do respeito mútuo", disse um porta-voz do Ministério do Comércio em um comunicado.