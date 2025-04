Cirurgia de Bolsonaro foi concluída com sucesso, anuncia Michelle

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) passou neste domingo por uma cirurgia abdominal em Brasília com sucesso, após uma obstrução intestinal ligada às sequelas do ataque a faca que sofreu em 2018, anunciou no Instagram sua mulher, Michelle.

"Cirurgia concluída com sucesso!", publicou a ex-primeira-dama, após mais de 11 horas de operação. Segundo o hospital DF Star, Bolsonaro foi submetido "ao procedimento cirúrgico de laparotomia exploradora para a liberação de aderências intestinais e reconstrução da parede abdominal".

A cirurgia começou ainda de manhã. Uma dezena de apoiadores de Bolsonaro aguardaram por notícias na entrada do hospital, entre eles Maurilio Borges Bernardes, 84, que oferecia seu apoio "moral e espiritual". "Ele vai sair dessa, com certeza", disse o empresário, que vestia uma camisa verde e amarela e chapéu de caubói com um adesivo de Bolsonaro.