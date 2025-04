Eintracht Frankfurt vence Heidenheim (3-0) e fica mais perto da próxima Champions

O Eintracht Frankfurt, terceiro colocado na Bundesliga, deu mais um passo rumo à classificação para a Liga dos Campeões da próxima temporada após vencer por 3 a 0 o Heidenheim (16º) que se complica cada vez mais em sua luta pela permanência na primeira divisão.

Antes de receber o Tottenham na quinta-feira, pelo jogo de volta das quartas de final da Liga Europa (1 a 1 na ida), o Eintracht se consolidou no terceiro lugar na Bundesliga com sua 15ª vitória na temporada, por 3 a 0, com gols de Jean-Mattéo Bahoya (10'), Robin Koch (42') e Hugo Ekitiké (71').

Com esta vitória, o Eintracht chega a 51 pontos, cinco acima do Mainz, quinto colocado no momento em que restam cinco rodadas para o fim do campeonato.