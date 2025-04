Equatorianos votam para eleger presidente entre Noboa e a esquerdista González

"Devemos rejeitar firmemente a narrativa de fraude. Acusações sem provas não só prejudicam esta instituição, como também minam a confiança na própria democracia", disse Diana Atamaint, presidente do Conselho Nacional Eleitoral.

Às vésperas do segundo turno, o governo declarou estado de exceção por 60 dias e ordenou toques de recolher noturnos nas regiões mais atingidas pela violência.

Dolarizado, com portos estratégicos no Pacífico e espremido entre os dois maiores produtores de cocaína do mundo ? Colômbia e Peru ? o Equador se tornou um paraíso das drogas.

Os equatorianos também votarão sobrecarregados pela pobreza (28%) e pelo desemprego e subemprego (23%).

Uma década de gastos sem um boom do petróleo elevou a dívida pública para quase 57% do PIB, de acordo com o FMI.

