Irã diz que negociações sobre programa nuclear com EUA permanecerão 'indiretas' via Omã

O Irã anunciou, neste domingo (13), que continuará as negociações com os Estados Unidos "indiretamente", por meio do sultanato de Omã, e que o "único tópico" será o nuclear.

Os dois países, que não mantêm relações diplomáticas desde 1980, realizaram negociações no sábado sobre o programa nuclear do Irã, sob a mediação de Omã.

A pedido do Irã, seu principal diplomata, Abbas Araqchi, não se encontrou diretamente com o enviado dos EUA para o Oriente Médio, Steve Witkoff. Mas as duas autoridades conversaram brevemente, de acordo com Teerã.