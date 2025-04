Liverpool vence West Ham (2-1) e fica perto do título; Chelsea evita vexame contra Ipswich

O Liverpool deu mais um passo rumo à conquista do campeonato inglês com uma vitória por 2 a 1 sobre o West Ham neste domingo (13), pela 32ª rodada da Premier League, enquanto o Chelsea sofreu para empatar em 2 a 2 com o já rebaixado Ipswich.

Com 76 pontos, os 'Reds' estão 13 pontos à frente do Arsenal, que empatou em 1 a 1 no sábado com o Brentford. Os 'Gunners' só podem chegar a 81 pontos, então seis pontos nas seis partidas restantes seriam suficientes para o Liverpool se sagrar campeão.

Neste domingo, Mohamed Salah comemorou sua recente renovação de contrato com uma assistência primorosa para o colombiano Luis Díaz (18'). NA reta final, quando parecia que a vitória seria tranquila, o lateral escocês Andy Robertson marcou um gol contra (86').