Mianmar celebra o Ano Novo de luto pelas vítimas do terremoto

Milhares de pessoas participaram do início do festival da água do Ano Novo em Mianmar neste domingo (13), ainda se recuperando do terremoto do mês passado, que deixou mais de 3.600 mortos.

No calendário tradicional birmanês, o ano normalmente começa em meados de abril com o festival Thingyan, uma série de rituais aquáticos que simbolizam a limpeza dos pecados e a renovação.

Duas semanas após o forte terremoto, cidades próximas ao epicentro, como Mandalay e Sagaing, estão em ruínas, com centenas de pessoas vivendo em barracas entre prédios desabados.