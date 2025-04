Osaka inaugura uma Expo 2025 futurista em um mundo de divisões

Realizadas regularmente em todo o mundo desde 1851, as Expo Mundiais oferecem aos países a oportunidade de competir por meio da arquitetura de seus pavilhões e compartilhar sua cultura, técnicas e conhecimento.

Embora tenham perdido o brilho, esses eventos já tiveram um grande significado no mundo menos globalizado e interconectado de antigamente, deixando como legado monumentos como a Torre Eiffel em Paris, erguida para a edição de 1889.

O evento poderia ajudar a "restaurar um senso de unidade" no mundo, insistiu Ishiba neste domingo.

Dentro do "Grande Anel", uma delegação palestina coexistirá com uma delegação israelense que, segundo seu líder, Yahel Vilan, chega "com uma mensagem de paz".

O lema do pavilhão dos Estados Unidos é "América, a Bela". Sem evocar as políticas do presidente Donald Trump, a exposição se concentra nas paisagens do país, na IA e na tecnologia espacial.

Perto dali, o pavilhão chinês exibe amostras lunares trazidas por suas sondas espaciais e dedica um grande espaço à tecnologia verde.