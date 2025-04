Paramilitares do Sudão tomam o controle de um campo de deslocados em Darfur

Paramilitares sudaneses das Forças de Apoio Rápido (FAR) tomaram o controle de um campo de deslocados no estado de Darfur do Norte, no oeste do Sudão, neste domingo (13), disseram fontes das FAR à AFP.

"Nossas tropas expandiram seu controle sobre a base de Zamzam e protegeram a região", disse um membro das FAR, que lutam contra o exército do general Abdel Fattah al-Burhan há dois anos.

Zamzam é um dos três principais campos atingidos pela fome, de acordo com a ONU, nos arredores da grande cidade de El Fasher.