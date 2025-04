Real Madrid vence Alavés (1-0) e segue ritmo do líder Barça; Mbappé é expulso

O duelo europeu obrigou o técnico Carlo Ancelotti a fazer rodízios no elenco, e duas das estrelas do Real Madrid, o brasileiro Vinicius Junior e o inglês Jude Bellingham, começaram no banco de reservas.

Arda Güler, uma das novidades do time titular, teve a primeira chance clara aos 9 minutos. Após um passe do alemão Antonio Rudiger, o turco não alcançou a bola, que havia sido afastada pelo goleiro equato-guineense Jesús Owono. O meio-campista do Real Madrid caiu no chão após o choque, mas o árbitro Soto Grado não viu nada no lance.

Naquele momento, a equipe de Carlo Ancelotti, que estava suspenso por sanção, mostrou seu domínio na posse de bola e em outra jogada, Raúl Asencio desviou de cabeça para o fundo da rede.

No entanto, o árbitro determinou que Rudiger havia derrubado o goleiro do Alavés após uma revisão do VAR e anulou o gol.

Os jogadores do Alavés começaram a se aproximar da meta do goleiro belga Thibaut Courtois, forçando a defesa 'merengue' a se fechar na área. O atacante Kike García desperdiçou uma boa oportunidade, mas seu chute foi para fora por pouco, quando estava dentro da área.

No entanto, Camavinga chutou forte de pé esquerdo no canto para abrir o placar, poucos minutos antes da expulsão de Mbappé, sua primeira na Espanha.