Reino Unido anuncia pacote bilionário de ajuda para exportadores

"O mundo muda, por isso é mais importante do que nunca apoiar nossas empresas de renome mundial", declarou a ministra das Finanças Rachel Reeves, citada no comunicado.

Os Estados Unidos impuseram tarifas de 25% sobre as importações de aço, alumínio e veículos. A isso se acrescenta uma tarifa universal de 10%.

Na quarta-feira, o presidente americano, Donald Trump, ofereceu, contudo, um breve respiro a quase 60 parceiros comerciais, dando uma "pausa" de 90 dias na aplicação das novas tarifas.

O Reino Unido está há várias semanas negociando um acordo com os Estados Unidos. O ministro do Comércio, Jonathan Reynolds, indicou neste domingo na Sky News que as "negociações" continuavam e que "todas as opções" seguiam sobre a mesa caso não consiga um acordo.

