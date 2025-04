Sassuolo, do técnico Fabio Grosso, garante acesso à Serie A

O Sassuolo, comandado pelo técnico Fabio Grosso, ex-jogador da seleção italiana, garantiu o acesso à Serie A na próxima temporada após o encerramento da 33ª rodada do campeonato da segunda divisão.

Com cinco rodadas restantes, o Sassuolo venceu o Modena por 3 a 1 no sábado, chegando a 75 pontos, 16 a mais que o terceiro colocado La Spezia, que empatou em 2 a 2 com o Mantua neste domingo.

Dessa forma, o Sassuolo terá passado apenas um ano na Serie B, tendo terminado em 19º na primeira divisão na temporada passada e sido rebaixado.