Sevilla demite técnico García Pimienta após quatro derrotas seguidas

O Sevilla demitiu o técnico Xavier Garcia Pimienta neste domingo (13), após quatro derrotas consecutivas, enquanto rumores apontam para a nomeação de Joaquín Caparrós como seu substituto até o final da temporada.

"Xavier García Pimienta foi demitido do cargo de técnico do Sevilla FC. O clube informou ao técnico blanquirrojo que, após 31 partidas disputadas no campeonato, ele não estará mais no comando da equipe nervionense", informou o clube andaluz num comunicado.

"O Sevilla FC gostaria de agradecer a García Pimienta por seu trabalho nos últimos meses, assim como por seu profissionalismo, e lhe desejar boa sorte em seus empreendimentos futuros", continua o comunicado.