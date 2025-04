Bolsonaro enfrenta um pós-operatório 'muito delicado e prolongado'

- "Fortes dores" -

Bolsonaro passou por diversas cirurgias nos últimos anos devido às sequelas da facada, ocorrida em setembro de 2018, em plena campanha eleitoral e semanas antes de vencer a eleição presidencial.

Ele visitava o nordeste, reduto histórico da esquerda, quando sentiu as "fortes dores abdominais" que o levaram ao hospital.

O ex-presidente postou nas redes sociais no sábado que seu médico lhe disse que "este foi o quadro mais grave" desde o ataque que quase lhe custou a vida.

"Depois de tantos episódios semelhantes ao longo dos últimos anos, fui me acostumando com a dor e com o desconforto. Mas, desta vez, até os médicos se surpreenderam", acrescentou.

Bolsonaro é acusado de tramar uma conspiração envolvendo colaboradores próximos, incluindo ex-ministros e altos oficiais militares, para permanecer no poder após as eleições de 2022, que ele perdeu no segundo turno para o atual presidente, Luiz Inácio Lula da Silva (PT).