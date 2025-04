Consumo mundial de petróleo aumentará menos do que o previsto em 2025, diz Opep

A demanda de petróleo bruto em 2024 foi de 103,75 mb/d. Espera-se que o crescimento da demanda mundial em 2025 seja impulsionado pela China e pela Índia.

Nos países da OCDE, a demanda por petróleo tem previsão de estar "sob pressão devido ao provável impacto das novas tarifas americanas sobre as importações", detalhou a organização.

"Como resultado, a demanda por petróleo no segundo trimestre nas Américas deverá cair 70.000 barris/dia" em relação a 2024.

Ao mesmo tempo, espera-se que os países europeus da OCDE vejam a demanda cair em 20.000 barris/dia, enquanto a região Ásia-Pacífico da OCDE deve permanecer estável.

Essas regiões devem apresentar uma recuperação no segundo semestre do ano, concentrada no terceiro trimestre.

