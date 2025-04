Dois anos de guerra no Sudão provocam 13 milhões de deslocados

Treze milhões de pessoas foram obrigadas a fugir de seus lares desde o início da guerra no Sudão, alertou a ONU nesta segunda-feira (14), quando o conflito entre o Exército e as Forças de Apoio Rápido (FAR) entra em seu terceiro ano.

O Sudão, o terceiro país mais extenso da África, está sendo devastado desde 15 de abril de 2023 por uma violenta guerra entre o Exército do general Abdel Fattah al-Burhane, dirigente 'de facto' do país desde o golpe de Estado de 2021, e os paramilitares das FAR, dirigidas por seu ex-subordinado imediato, o general Mohammed Hamdane Daglo.

O conflito causou dezenas de milhares de mortos e mergulhou algumas regiões do país na fome extrema.