Estudo examina efeito do ecstasy no trauma dos sobreviventes do ataque do Hamas

Klein-Weinstein, que veio do Canadá para Israel quatro meses antes do ataque, relembra um detalhe do festival: neste dia, ele consumiu ecstasy.

Embora esteja traumatizado, a análise preliminar de um estudo realizado pela Universidade de Haifa, em Israel, sugere que o MDMA (ecstasy) consumido por algumas pessoas nas horas anteriores ao ataque pode ter agido como um amortecedor contra o trauma.

"Fui para o Nova com meu primo e vários amigos (...). Foi meu primeiro festival de música", relata Klein-Weinstein, que relembra que cada um tomou em média um quarto da droga.

- Novas descobertas -

A Universidade de Haifa acompanhou 657 sobreviventes do Nova, tanto pessoas que usaram drogas quanto participantes que não usaram.

Os resultados preliminares do estudo mostram que as pessoas sob o efeito do MDMA tiveram "resultados intermediários significativamente melhores em comparação com os que estavam sob a influência de outras substâncias" ou que não haviam usado nenhuma droga.