Ex-presidente sul-coreano nega insurreição em julgamento penal

Os deputados desafiaram os soldados armados e pularam a barreira de segurança para entrar na sede do Legislativo e revogar a lei marcial, o que obrigou Yoon a desistir da medida.

Se for considerado culpado das acusações de insurreição, Yoon pode ser condenado à prisão perpétua ou até mesmo à pena de morte.

A Coreia do Sul, no entanto, mantém desde 1997 uma moratória não oficial sobre as execuções.

hs/ceb/mtp/mas/cjc/zm/fp

© Agence France-Presse