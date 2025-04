Hamas diz que está disposto a libertar todos os reféns em troca do fim da guerra em Gaza

Um dirigente do Hamas afirmou, nesta segunda-feira (14), que o movimento islamista palestino está disposto a libertar todos os reféns israelenses ainda mantidos em Gaza em troca de garantias de que Israel encerrará a guerra no território devastado.

Uma delegação do Hamas viajou ao Cairo neste fim de semana para falar com representantes egípcios e cataris que, juntamente com os americanos, mediam a guerra que assola a Faixa de Gaza há mais de 15 meses.

"Estamos preparados para libertar todos os [reféns] israelenses dentro da estrutura de um verdadeiro acordo de troca de prisioneiros e em troca do fim da guerra, da retirada das forças israelenses da Faixa de Gaza e da entrada de ajuda humanitária", disse o líder do Hamas, Taher al-Nunu, à AFP.