Hungria reforma Constituição para restringir direitos LGBTQIAPN+

"Quando tentávamos bloquear a primeira reforma da Constituição" em 2011, "nunca pensamos que continuaríamos aqui 14 anos depois", comentou a deputada opositora Timea Szabo.

Dentro do Parlamento, alguns deputados exibiram uma faixa de protesto, enquanto do lado de fora do edifício os manifestantes gritavam: "Não permitiremos" que a Hungria se torne a "Rússia de Putin".

Ecoando um decreto assinado pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, a Constituição especificará que uma pessoa é "ou um homem ou uma mulher".

Desde 2019, o texto já estipula que o casamento só é possível entre um homem e uma mulher.

Outra emenda constitucional submetida à votação nesta segunda-feira afirma "a primazia do direito das crianças ao correto desenvolvimento físico, mental e moral sobre qualquer outro direito".

O objetivo deste trecho é fortalecer a base jurídica da proibição da Parada do Orgulho, decidida em nome da "proteção da infância".