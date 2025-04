Mario Vargas Llosa, vencedor do Nobel de Literatura, morre aos 89 anos

O governo peruano decretou "Luto Nacional no dia 14 de abril" e anunciou bandeiras a meio mastro em áreas do Estado devido ao falecimento.

A família não informou o horário nem as causas da morte, mas o escritor laureado estava com sua saúde debilitada desde que voltou à capital peruana em 2024, após deixar Madri.

"Sua partida entristecerá seus parentes, seus amigos e seus leitores ao redor do mundo, mas esperamos que encontrem consolo, como nós, no fato de que ele gozou de uma vida longa, múltipla e frutífera", acrescentou a família no comunicado divulgado nas redes sociais.

Alguns fãs se aproximaram em silêncio da residência do escritor, no bairro boêmio de Barranco, na capital do Peru, e exibiram livros do Vargas Llosa.

"(Vargas Llosa) é um exemplo que mostra que uma pessoa pode viver fazendo aquilo que mais o apaixona, e em seu caso foi a literatura", declarou à AFP David Marreros, um artista plástico de 30 anos.

A tristeza era evidente em Gustavo Ruiz, um filósofo, que, sem conter as lágrimas, afirmou que o escritor "foi uma referência muito importante que dizia que a literatura havia salvado sua vida".