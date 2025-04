Nvidia fabricará integralmente nos EUA seus chips mais avançados para IA

A empresa americana Nvidia anunciou nesta segunda-feira (14) que, pela primeira vez, planeja fabricar completamente nos Estados Unidos seus chips para inteligência artificial (IA) de última geração.

Blackwell, a unidade de processamento gráfico (GPU) mais avançada da Nvidia, já teve sua produção iniciada nas fábricas da taiwanesa TSMC no Arizona, enquanto outras estão sendo construídas no Texas em colaboração com Foxconn e Wistron, também de Taiwan.

Espera-se que a produção aumente nos próximos 12 a 15 meses, segundo a companhia sediada no Vale do Silício.