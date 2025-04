Pausa nas represálias da UE contra tarifas dos EUA estará em vigor até 14 de julho

A pausa adotada pela UE terá "efeito legal" a partir de terça-feira, disse a Comissão, braço Executivo do bloco, em um comunicado.

Ao mesmo tempo, o comissário europeu do Comércio, Maros Sefcovic, está em Washington esta semana para dialogar com seus homólogos americanos.

A UE espera que, nesses contatos, Sefcovic consiga convencer as autoridades americanas a abandonar os aumentos de tarifas como ferramenta comercial.

No comunicado divulgado nesta segunda-feira, a Comissão observou que as tarifas dos EUA "são injustificadas e prejudiciais" e podem causar danos econômicos "a ambas as partes".

ahg/mb/aa/jc

© Agence France-Presse