Política, outra grande paixão de Mario Vargas Llosa

O peruano ganhador do Prêmio Nobel de Literatura, Mario Vargas Llosa, que morreu no domingo (13) em Lima, tinha uma grande paixão pela política. Embora não gostasse de lembrar, ele simpatizou com a revolução cubana e, como candidato, liderou a direita nas eleições presidenciais peruanas, que perdeu em 1990.

O escritor respirava a realidade política desde muito jovem. Em seu livro autobiográfico "O Chamado da Tribo" (2018), ele conta que descobriu a política aos 12 anos (1948), quando o general Manuel Odría derrubou o presidente José Luis Bustamante y Rivero, que era seu tio por parte materna da família.

"Acho que uma das grandes paixões de Vargas Llosa era a política. Ele vem de uma família onde a política fez parte de sua vida desde cedo", disse seu amigo e biógrafo Pedro Cateriano em entrevista à AFP.