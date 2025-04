Próxima rodada do diálogo EUA-Irã programada para sábado em Roma

O Ministério das Relações Exteriores do Irã afirmou no domingo que as conversas programadas para o próximo fim de semana continuarão sendo "indiretas", com a mediação de Omã.

Segundo o ministério iraniano, as conversas se concentrarão apenas no tema nuclear e na flexibilização das sanções.

Durante seu primeiro mandato, Donald Trump retirou os Estados Unidos do acordo assinado em 2015 entre o Irã e as grandes potências mundiais sobre o programa nuclear de Teerã, para limitar suas atividades a fins civis, em troca da suspensão das sanções.

