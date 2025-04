Rússia afirma que bombardeou reunião do Exército ucraniano em Sumy no domingo

A Rússia afirmou nesta segunda-feira (14) que bombardeou uma reunião do Exército ucraniano em Sumy no domingo e acusou Kiev de usar civis como "escudo humano" após o ataque, um dos mais sangrentos desde o início do conflito.

O bombardeio com mísseis balísticos deixou pelo menos 34 mortos no centro da cidade ucraniana, em pleno Domingo de Ramos, data importante no calendário cristão.

O Ministério da Defesa afirmou disse em um comunicado nesta segunda-feira que suas tropas lançaram dois mísseis Iskander contra uma "reunião de comando" do Exército ucraniano em Sumy, no nordeste do país.